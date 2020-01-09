Турция убережет Ирак от статуса "арены для противостояния"?

Турция выступает против превращения Ирака в "арену противостояния иностранных сил", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Данное заявление было сделано в ходе пресс-конференции в Багдаде.

"Мы выступаем против того, чтобы наш сосед превратился в арену противостояния иностранных сил", сказал он, отметив, что стороны будут вместе работать для преодоления "столь тяжелого периода в истории Ирака", передает ТАСС.

Кроме того, глава турецкого дипведомства сообщил о том, что нападения на военные базы в Ираке привели к "серьезным трудностям" в регионе.