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Турция убережет Ирак от статуса "арены для противостояния"?

Турция убережет Ирак от статуса &quot;арены для противостояния&quot;?

Турция выступает против превращения Ирака в "арену противостояния иностранных сил", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Данное заявление было сделано в ходе пресс-конференции в Багдаде.

"Мы выступаем против того, чтобы наш сосед превратился в арену противостояния иностранных сил", сказал он, отметив, что стороны будут вместе работать для преодоления "столь тяжелого периода в истории Ирака", передает ТАСС.

Кроме того, глава турецкого дипведомства сообщил о том, что нападения на военные базы в Ираке привели к "серьезным трудностям" в регионе.

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Вестник Кавказа

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