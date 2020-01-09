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На границе Ирана с Ираком произошло землетрясение

На границе Ирана с Ираком произошло землетрясение

На западе Ирана произошло землетрясение силой 4,3 балла. Об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета.

Подземные толчки были зафиксированы в 23 км от города Гесре-Ширин западной иранской провинции Керманшах и в 43 км от города Ханагин примерно в 14:22 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

 

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Вестник Кавказа

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