На границе Ирана с Ираком произошло землетрясение

На западе Ирана произошло землетрясение силой 4,3 балла. Об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета.

Подземные толчки были зафиксированы в 23 км от города Гесре-Ширин западной иранской провинции Керманшах и в 43 км от города Ханагин примерно в 14:22 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.