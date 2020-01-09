Путин: Россия превратится в морскую супердержаву

Россия укрепит статус морской державы, завил глава государства, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, подчеркнув, что военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности.

"В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - сказал он на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

Путин также обратил внимание на то, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, кроме того, на данные цели направлялись значительные ресурсы и средства.

Далее глава государства заверил, что российское руководство и далее будет добиваться того, "чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", передает РИА Новости.