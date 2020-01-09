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Киев отстранил Израиль от внутренней политики

Киев отстранил Израиль от внутренней политики

Посол Израиля в Киеве Джоэль Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики, заявил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в сообщении МИД Израиля.

"В частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года", - уточняется в сообщении.

В беседе с израильским МИД Надоленко подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики страны, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов, отмечает "Интерфакс".

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Вестник Кавказа

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