Глава Миннаца Чечни стал кавалером ордена РПЦ

На праздник Рождества Христова в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы Русская православная церковь наградила Орденом Славы и Чести III степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, - сообщает сайт министерства.

"Указ о награждении министра был подписан Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи с 50-летием со дня его рождения и за активное долголетнее участие в жизни православной общины Чечни", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Джамбулат Умаров во время церемонии заявил, что глава республики придерживается принципов дружбы, взаимоуважения и сотрудничества с представителями других национальностей и конфессий.