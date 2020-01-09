Джонсон Рухани: Великобритания не бросит СВПД

Лондон готов вести диалог с Тегераном для снижения напряженности на Ближнем Востоке и по-прежнему придерживается условий ядерной сделки, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Джонсон также призвал стороны к прекращению враждебных действий.

"Премьер подчеркнул, что Британия продолжает придерживаться обязательств, взятых в рамках иранской ядерной сделки, а также намерена вести диалог по вопросам нераспространения и по снижению напряженности. Джонсон затронул тему тюремного заключения и ненадлежащего обращения с обладательницей гражданств Ирана и Британии Назанин Загари-Рэтклифф, а также призвал к ее освобождению", - приводит РИА Новости сообщение канцелярии британского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Рухани призвал Великобританию пересмотреть свое отношение к смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде 3 января в результате ракетного удара США.