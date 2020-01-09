Британия прислала в Москву нового посла

Как сообщили сегодня в Telegram-канале посольства Великобритании в России, в Москву прилетела новый официальный представитель Соединенного Королевства – дипломат Дебора Броннерт.

"Новый назначенный посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию", - написала пресс-служба посольства.

Как ожидается, Броннерт в скором времени встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем президентом Владимиром Путиным, чтобы вручить им верительные грамоты.

Напомним, что миссия прежнего британского посла Лори Бристоу завершилась 3 января.