Эрдоган призвал турецкую молодежь беречь институт семьи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике образ жизни турецкой молодежи.

Сегодня у нее популярны гражданские браки, растет число разводов, посетовал он.

Также Эрдоган обратил внимание на то, что некоторые медиаструктуры активно пропагандируют гражданские браки и разводы, преподнося это как некий новый мировой тренд.

Президент призвал беречь институт семьи. "Здоровая семья - это здоровое общество", - приводят его слова турецкие СМИ.

Турецкое общество должно противостоять деградации моральных ценностей, подчеркнул Эрдоган.