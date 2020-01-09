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Эрдоган призвал турецкую молодежь беречь институт семьи

Эрдоган призвал турецкую молодежь беречь институт семьи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике образ жизни турецкой молодежи.

Сегодня у нее популярны гражданские браки, растет число разводов, посетовал он.

Также Эрдоган обратил внимание на то, что некоторые медиаструктуры активно пропагандируют гражданские браки и разводы, преподнося это как некий новый мировой тренд.

Президент призвал беречь институт семьи. "Здоровая семья - это здоровое общество", - приводят его слова турецкие СМИ.

Турецкое общество должно противостоять деградации моральных ценностей, подчеркнул Эрдоган.

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Вестник Кавказа

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