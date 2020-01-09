Стоматологи довели до комы двухлетнюю девочку в Нур-Султане

Двухлетняя девочка из Нур-Султана впала в кому после того, как посетила стоматолога.

Мама ребенка написала в соцсетях, что решила вылечить у дочери кариес. В стоматологии у ребенка взяли общий анализ крови и коагулограмму (исследование на свертываемость крови), а во время лечения девочке необоснованно провели местную анестезию препаратом "Мепивастезин", противопоказанном детям до четырех лет.

При проверке оказалось, что анестезиолог-реаниматолог в клинике работал без обязательного допуска к клинической практике.

"Данный сертификат у него является просроченным с октября 2019 года. На самого доктора и руководителя клиники наложены административные штрафы", - сообщила заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Лаура Ахметниязова, передает Sputnik Казахстан.

Руководству клиники поручили отстранить анестезиолога-реаниматолога от работы до получения сертификата, но стоматолог продолжает работать.

Также проверка выявила нарушения в части соблюдения требований по хранению лекарственных средств и медицинских изделий.

"Мы готовим исковое заявление в судебные органы о приостановлении деятельности данной клиники. Сейчас упомянутая клиника продолжает осуществлять деятельность, я призываю население пока не обращаться в те клиники, по которым были резонансные случаи", - заключила Ахметниязова.