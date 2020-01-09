Судья отложила заседание по делу Кочаряна

Заседание суда по делу одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Армении Роберта Кочаряна перенесено, рассказала пресс-секретарь команды его адвокатов Элина Саакова.

"Заседание суда по делу Кочаряна отложено и продолжится 14 января в 13.00 (12.00 мск)", - цитирует ее РИА Новости.

Саакова уточнила, что судья Анна Данибекян остановила слушания по делу, поскольку адвокат еще одного фигуранта, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Мигран Погосян должен был принимать участие в еще одном судебном заседании.

Пресс-секретарь добавила, что защита Кочаряна намерена подать ходатайство о самоотводе судьи.