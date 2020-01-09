Жириновский: до 2040 года США будет управлять клан Трампов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в ближайшие 20 лет в США у власти будет находиться "клан Трампов". После нынешнего президента Соединенными Штатами будут руководить его зять Джаред Кушнер и дочь Иванка, считает он.

"Сейчас Трамп остановился", "ему уже достаточно", отметил Жириновский. Трамп – "уже герой", который "всем угрожал кулаком", а теперь "может отдохнуть", указал он.

Президенту США "нужно сломать импичмент" и в ноябре "пойти на второй срок", заявил лидер ЛДПР. Однако "через год это заполыхает очень страшно", так как Трампу "останется четыре года", пояснил он.

"Он должен зятя привести к власти в 2024 году еще на два срока", это будет "восемь лет, а потом дочь", продолжил Жириновский. "Вот они будут двадцать лет у власти", - цитирует его РИА Новости.

Возможно, "к 2040 году клан Трампов" "освободит, наконец, Америку", заключил лидер ЛДПР.