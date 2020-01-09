"Черные копатели" собрали арсенал в квартире в Москве
Крупный склад боеприпасов, дошедших до наших дней со времен Великой Отечественной войны, найден сегодня в жилом доме на северо-востоке Москвы, об этом рассказал представитель экстренных служб российской столицы.
"В квартире жилого дома на улице Гончарова найдено значительное количество боеприпасов времен войны", - приводит его слова РИА Новости.
Источник пояснил, что, по предварительным сведениям, опасный арсенал собрали "черные копатели".
Жители дома пока не эвакуированы.
Вестник Кавказа
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