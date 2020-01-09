Мануальный терапевт в Крыму перестарался с шеей пациентки

Мануальный терапевт в Керчи на приеме сломал шею своей пациентке, - пишет паблик Mash в соцсети "ВКонтакте".

Женщина обратилась в частную клинику с болями в шее. На приеме врач резко повернул голову пациентки в одну сторону, а затем в другую - движения сопровождались громким хрустом и сильной болью. При этом терапевт заверил клиентку, что все идет по плану, - передает портал Юга.ру.

Вечером женщине стало плохо, после чего на следующий день она обратилась в другую клинику. Ей провели компьютерную томографию и диагностировали перелом шеи.

Следственный комитет по региону уже начал процессуальную проверку по факту травмирования, сообщили сегодня в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.