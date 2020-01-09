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Избивший до смерти жительницу Сочи мужчина задержан в Томске

Избивший до смерти жительницу Сочи мужчина задержан в Томске

В Томске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который признался в том, что избил и бросил ее умирать на обочине дороги в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю. 

В ведомстве сообщили, что в ноябре прошлого года жители Хостинского района Сочи нашли на обочине дороги избитую 30-летнюю женщину, которая скончалась по дороге в больницу. 

Следствие установило, что к преступлению причастен 32-летний мужчина, в конце декабря задержанный в Томске. "Со слов злоумышленника, он на автомобиле со своей знакомой направлялся к одному из друзей. В машине между ними произошел конфликт, который продолжился на обочине дороги. В ходе ссоры мужчина нанес оппонентке не менее трех ударов руками в область головы, после чего скрылся", - сообщает следствие.

Задержанный помещен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, передает РИА Новости.

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