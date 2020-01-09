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Семья отметила Новый год погружением в ледяное Черное море (ВИДЕО)

Семья отметила Новый год погружением в ледяное Черное море (ВИДЕО)

На Instagram-странице @polkababochka было опубликовано видео, на котором хозяйка страницы вместе с мужем устраивает зимний заплыв в Анапе в первый день нового года.

Заплыв был совершен на Высоком Берегу, температура воздуха в это время была всего +5.

Супруги, одев "для тепла" на головы шапки Дедов Морозов, зашли в море по грудь, глава семейства один раз нырнул, после чего, зафиксировав факт купания, они вышли на берег пляжа, столь же холодного, как воздух и море.

В комментариях к видео только позитивные комментарии о здоровье, красоте и энергии семьи.

 
 
 
 
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A post shared by @polkababochka on Jan 2, 2020 at 3:49am PST

 

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