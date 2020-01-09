Главная » Новости

Залкалиани: американских военных баз в Грузии не будет

Залкалиани: американских военных баз в Грузии не будет

Вопрос о размещении военных баз США на территории Грузии не рассматривается. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Это всего лишь спекуляции", - отметил он.

При этом министр указал, что Грузия внимательно наблюдает за событиями на Ближнем Востоке. "В наших интересах деэскалация ситуации", - цитирует его Спутник - Грузия.

В Багдаде граждан Грузии нет, однако они находятся в северной части Ирака, сообщил Залкалиани. "Были приняты меры, как помочь гражданам Грузии в случае развития плохого сценария", - заявил глава дипведомства, добавив, что "они находятся на постоянной связи с посольством Грузии".

630 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!