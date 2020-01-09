Дагестан, КБР и КЧР ждут суды по "мусорным" делам?

В некоторых республиках Северного Кавказа, как и в ряде других регионов России, до сих пор не были проведены общественные обсуждения территориальных схем обращения с отходами – это следует из документа Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Депутаты проверили, как учитываются мнения граждан о свалках, и выяснили, что встречи прошли всего в 55 субъектах РФ.

Согласно законодательству, все регионы должны были провести подобные обсуждения и актуализировать для граждан территориальные схемы обращения с отходами до конца 2019 года, на это давался двухлетний срок. В связи с этим депутаты обратились в Генпрокуратуру с требованием расследовать, как на самом деле был проведен этот процесс на местах.

Среди тех, кто даже не начинал общественные обсуждения, - Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Кроме того, не стали встречаться с гражданами власти Бурятии, Калмыкии, Тувы, Амурской, Белгородской, Иркутской, Псковской и Тверской областей.

Как пишет "Коммерсантъ", там, где обсуждения все же прошли, были приняты всего 13% предложений граждан – чиновники предпочли принять замечания региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами, федеральной власти и тарифных органов. В частности, в Ставрополе не было принято ни одно предложение простых граждан, как и в Коми, Самарской, Томской, Орловской и Кемеровской областях.

Важная деталь: в 36 регионах граждане не подали ни одного обращения по формированию территориальных схем.

"Те, кто не начал даже проводить обсуждение, грубо нарушили закон. В других случаях мы видим, что к мнению граждан вообще не прислушивались или игнорировали. Инструмент общественных обсуждений был дан субъектам, чтобы власти смогли уйти от конфликтов и митингов. Вместо того чтобы обсудить с людьми, где будет полигон, сортировка, мусоросжигательный завод, нужен ли он вообще, губернаторы восприняли эту процедуру как в тягость", - с сожалением отметил глава Комитета Владимир Бурматов.