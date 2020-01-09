Россияне не намерены отказываться от ближневосточных туров

Россияне не планируют аннулировать туры в страны Ближнего Востока на фоне рекомендации Росавиации не использовать авиакомпаниям воздушное пространство Ирана и Ирака для перелетов, - сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Это не влияет на спрос. Аннуляций туров нет. Более того, у нас уже в истории была ситуация, когда было принято решение пускать рейсы в Турцию в облет Украины", - поведал Горин, передает ТАСС.

Росавиация накануне порекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. В связи с этим Ростуризм попросил туроператоров оперативно информировать туристов об изменении авиарейсов.

Наиболее популярны у россиян среди ближневосточных направлений Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). При этом в Иран путешествуют в основном индивидуальные туристы. В течение 2019 года Иран посетило около 16 тыс человек, включая 2 тыс организованных туристов, - добавил вице-президент АТОР.