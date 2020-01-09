Лысая голова и проглоченный язык: Емельяненко и Исмаилов обменялись "комплиментами"

Российский боец ММА Александр Емельяненко разместил в своем Instagram пост, посвященный предстоящему весной бою с Магомедом Исмаиловым.

"Буду бить лысую голову 3 апреля", - уточнил Емельяненко в своем первом сообщение в новом году.

Исмаилов дал ответ в комментариях к посту противника. По словам бойца, он уже подумал, что Емельяненко "преждевременно язык проглотил". "Ну ничего, то ли еще будет. Проглотишь", - пообещал Исмаилов.

"Ай панч - энд ю вил флай", то есть "Я ударю - и ты улетишь", - добавил он.

Напомним, ранее Емельяненко был вызван на бой главой Чечни Рамзаном Кадыровым, он дал положительный ответ. Время и место поединка пока не известны.