В Пекине рассказали об оккупации Арменией территорий Азербайджана

Как сообщили в Центре анализа международный отношений (Азербайджан), делегация организации провела встречи в Пекине с различными китайскими экспертными структурами. В ходе переговоров активно обсуждалось текущее состояние нагорно-карабахского конфликта и пути его урегулирования.

Председатель ЦАМО Фарид Шафиев рассказал, что делегация вела переговоры с пекинской Академией социальных наук, Институтом международных исследований и Академией современных международных отношений Китая (с последними двумя организациями был подписан меморандум о взаимопонимании).

Помимо Карабаха, стороны говорили о китайско-азербайджанских двусторонних отношениях, перспективах расширения сотрудничества в сфере транспорта и задачи обеспечения безопасности в Азии и на Кавказе.

Также китайские эксперты подробно были проинформированы о новейших кадровых реформах в Азербайджане, пишет Day.az.