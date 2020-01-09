Посольство США в Багдаде может лишиться части земли

В Ираке юристы потребовали от посольства США вернуть территорию в центре Багдада площадью более 16 га.

В иске, поданном на имя генпрокурора Ирака, три юриста утверждают, что американское посольство "незаконно присвоило территорию площадью порядка 16,38 гектара в важном районе столицы рядом с президентским дворцом". Сделано это было "под предлогом" строительства дипмиссии, отмечают они.

Юристы просят "принять необходимые меры по возвращению территории, принадлежащей иракскому государству", а также "обеспечить финансовую компенсацию".

По их мнению, эта территория имеет символическое значение для суверенитета Ирака, а американское посольство возвело там некие объекты, "предназначение которых не раскрывалось".

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде является крупнейшим зданием среди дипмиссий в мире, отмечает РИА Новости.

По площади оно в шесть раз превышает здание ООН в Нью-Йорке, также его сравнивают с Ватиканом.