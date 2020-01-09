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Письма с белым порошком вызвали панику в министерствах Бельгии

Письма с белым порошком вызвали панику в министерствах Бельгии

Анонимные письма, внутри которых был неизвестный белый порошок, прибыли почтой в несколько министерств правительства Валлонского региона Бельгии. Об этом пишут СМИ.

По данным издания Echo, о ЧП рассказали несколько представителей региональных министерств в городе Намюр (столица региона).

Специалисты экстренных служб оперативно изолировали здания ведомств и сотрудников до дальнейших указаний, идет проверка на сибирскую язву, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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