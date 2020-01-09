Письма с белым порошком вызвали панику в министерствах Бельгии
Анонимные письма, внутри которых был неизвестный белый порошок, прибыли почтой в несколько министерств правительства Валлонского региона Бельгии. Об этом пишут СМИ.
По данным издания Echo, о ЧП рассказали несколько представителей региональных министерств в городе Намюр (столица региона).
Специалисты экстренных служб оперативно изолировали здания ведомств и сотрудников до дальнейших указаний, идет проверка на сибирскую язву, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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