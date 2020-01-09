СКР ищет в Дагестане случаи трудового рабства

В следственные органы поступила информация о содержании жителем Дагестана супружеской пары в трудовом рабстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

"Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в октябре 2019 года супруги Ольга и Сергей из Москвы приехали на заработки в Дагестан. Они долгое время работали в одной из теплиц Карабудахкентского района, откуда сбежали из-за неоплаты выполненной работы. Владелец теплицы поймал их и избил. Сбежать и уехать домой пострадавшим удалось после второй попытки", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Есть и информация о том, что 69-летний Виктор Богданов из Магнитогорска 15 лет жил и работал в различных районах республики.

Проводится процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий, - добавил Темирбеков.