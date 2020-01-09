Ирак снова хочет купить С-300

Багдад снова запустил переговоры с Москвой о приобретении российских зенитных комплексов С-300, сообщил глава комитета обороны и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.

По его словам, вопрос должен был быть решен уже несколько месяцев назад: после нападений на базы шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях потребовалось это оружие, и "ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300".

Парламентарий уточнил, что пока не знает, на какой стадии находится сделка, но разрешение от высшего руководства Ирака на нее уже получено.

"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", - цитирует Рида РИА Новости.