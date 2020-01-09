В Бакуриани пообещали к исходу дня вернуть воду

В грузинской "Компании объединенного водоснабжения" сегодня пообещали, что подача воды на горнолыжном курорте Бакуриани будет восстановлена поэтапно в течение дня, - сообщает Общественное телевидение Грузии.

Техническая группа компании работала в течение всей ночи, и в результате проведенных работ ей удалось увеличить дополнительные запасы воды. Вода уже запущена в сеть и Бакуриани будет обеспечен ею в течение дня, - говорится в сообщении, передает "Новости-Грузия".

Для сохранения стабильного водоснабжения Бакуриани осуществляется установка дополнительной резервной сети, - отметили в компании.

На данный момент воду стабильно получает 85% Бакуриани, проблемы остаются на трех крупных объектах - "Мгзавреби", "Панорама" и "Румс", - заключили в "Компании объединенного водоснабжения".