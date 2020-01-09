Обыски по показаниям напавшего на пост ДПС в Ингушетии ничего не дали

Как сообщили сегодня в правоохранительных органах Ингушетии, полиция провела обыски по ряду адресов, названных одним из бандитов, напавших 31 декабря на пост ДПС на въезде в Магас. При этом задержанных по результатам обысков не было.

"По уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа правоохранители провели обыски по нескольким адресам. Проверялась информация, полученная от одного из напавших с ножом на сотрудников полиции на посту в Магасе Имагожева", - приводит сообщение своего источника среди ингушских силовиков Интерфакс-Юг.

Правоохранитель уточнил, что показания дал Ахмед Имагожев, который сейчас находится под охраной в больнице. "Со слов знакомых и родственников, Имагожев в последнее время изменился, вел себя агрессивно, часто делал замечания друзьям в грубой форме", - добавил источник агентства.