Ветрянка убила трехлетнего ребенка в Казахстане

Трехлетний мальчик умер от ветрянки в Казахстане. ЧП случилось в Алматинской области.

Ребенок заболел еще 5 декабря прошлого года и скончался через неделю, однако сообщения о трагедии появились только накануне.

Как рассказали родители, сначала малыш был веселым и активным, но потом его состояние резко ухудшилось, его поместили в реанимацию, но врачи не смогли спасти его жизнь, пишет Sputnik Казахстан.

По предварительной версии, у пациента возникло осложнение - ветряночный энцефалит.

Глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов поручил провести проверку с привлечением к делу независимых экспертов.