До конца недели на Кубани будет мокро и холодно

Гидрометцентр Краснодарского края сообщил сегодня, что до конца недели на Кубани из-за утвердившегося циклона сохранится промозглая погода с дождем и мокрым снегом, гололедицей и туманом.

В частности, в Краснодаре сегодня около нуля, скорость ветра до 36 км/ч, возможны осадки. На Черном море дождь, а в горах – мокрый снег, температура на побережье +3 - +8, в Новороссийске ветрено – с порывами до 90 км/ч.

Тот же мокрый снег с дождем будет идти на Кубани и в пятницу, и в субботу. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до -5, а днем в последний день короткой рабочей недели поднимется лишь до +1 - +6.

В субботу на Кубани немного потеплеет: около -3 ночью и +3 - +8 днем. В Краснодаре будет +6.