Лавров подведет дипломатические итоги года 17 января

Глава МИД России Сергей Лавров 17 января проведет большую пресс-конференцию, в ходе которой подведет итоги деятельности российской дипломатии в прошлом году.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что она состоится в пресс-центре центрального здания МИД, начало запланировано на 10:00 по московскому времени. На пресс-конференцию приглашаются представители как российских, так и зарубежных СМИ.

Министр иностранных дел традиционно не только подведет итоги работы за прошедший год, но и ответит на вопросы журналистов по таким актуальным темам, как ситуация в Сирии, на Ближнем Востоке, на Украине, а также в российско-американских отношениях.

Онлайн-трансляция на сайте дипведомства будет вестись на русском, английском, французском и испанском языках, а также на официальных страницах министерства в Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и Periscope.