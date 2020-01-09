Оренбург не принял лайнер из Москвы из-за погодных условий

Оренбургский аэропорт сегодня из-за погодных условий не смог принять самолет с 69 пассажирами, летевший из Москвы, - сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

"Самолет не смог приземлиться в Оренбургской области, он сел в запасном аэродроме международного аэропорта "Уфа". На борту судна находились 69 пассажиров. Они вылетят по маршруту позже", - сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, передает РИА Новости.

Два самолета из Москвы не смогли приземлиться из-за тумана, после чего один улетел в Уфу, другой - в Самару. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, аэродром принимает судна и отправляет. Идет обильный снег, но тумана нет, - пояснили в оренбургском авиаузле.

Самолет RRJ95 авиакомпании "ИрАэро", летевший рейсом ИР731 Москва - Оренбург, приземлился в Самаре по метеоусловиям аэропорта прибытия в 23:41 накануне и планирует вылететь в Оренбург в 13:00.