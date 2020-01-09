Украина предложила России свои пустующие газохранилища

"Оператор ГТС Украины" рассчитывает, что "Нафтогаз Украины" еще возвратится к переговорам с "Газпромом" о хранении российского газа в подземных хранилищах этой страны, сообщил сегодня гендиректор "Оператора" Сергей Макогон на пресс-конференции.

По его словам, соответствующие надежды связаны с наблюдающимся прогрессом в отношениях с "Газпромом".

"Однозначно коммерческий интерес у "Газпрома" к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать", - цитирует Макогона РИА Новости.

Гендиректор назвал в числе плюсов "Газпрома" "конкурентный тариф на хранение газа и понятные условия". Макогон уточнил, что в случае снятия политической составляющей можно будет начинать работать и в данном направлении.