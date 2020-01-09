Осетинский хирург спас новорожденную девочку из Кабардино-Балкарии

На днях в Северной Осетии прошла необычная операция – ортопед и пластический хирург Казбек Кудзаев выправил перелом бедра у новорожденной девочки из Кабардино-Балкарии и тем самым спас ее от угрозы хромоты.

Перелом девочка получила во время кесарева сечения матери. В ходе консилиума врачи предложили Кудзаеву отложить операцию до 5 месяцев, однако хирург решился прооперировать младенца здесь и сейчас.

"Технически это была несложная операция. Но ответственность – колоссальная. Сделали 2,5-сантиметровый надрез и вставили спицу. Уникальность двухчасовой операции заключалась в том, что приходилось работать в буквальном смысле как сапер, по миллиметрам, чтобы не повредить сосудики малышки", - рассказал Кудзаев сайту Кавказ.Реалии.

Как подчеркнул осетинский ортопед, каждая потерянная капля крови была на вес золота. "Благодарен всем, кто молился за судьбу ребенка", - добавил он.