Вильфанд: аномально тепло в Москве будет до середины января

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что по-настоящему зимних морозов жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни ждать не стоит. Атлантическое тепло задержится на европейской территории РФ как минимум до середины месяца, заявил он.

"В течение ближайшей недели существенно погода не изменится", - приводит слова Вильфанда "Интерфакс".

Погода к Старому Новому году "не будет отличаться от Нового года по новому стилю" и "останется такой же теплой", сообщил он.

Согласно предварительным данным, похолодание не ожидается до 16 января включительно.