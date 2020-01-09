"Нафтогаз" признал контракт с "Газпромом" очень выгодным для Украины

Руководство "Нафтогаза Украина" выразило удовлетворение газовым контрактом с "Газпромом", назвав его самым выгодным за всю историю независимости страны, - заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые "Газпром" должен платить вне зависимости от того, используют они их или нет", - пояснил Витренко, передает ТАСС.

Российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактически поступающее в Европу.

И хотя система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, "Газпром" будет платить за все зарезервированные объемы, - отметил Витренко.

В то же время он отметил, что "Нафтогаз" не ведет переговоры с "Газпромом" о возобновлении прямых поставок газа.

Газовый транзитный контракт между Украиной и Россией будет корректироваться в случае изменений в европейском законодательстве, - добавил исполнительный директор "Нафтогаза".