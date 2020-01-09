Спасение утопающих – дело рук Леонардо ДиКаприо
Знаменитый голливудский актер Леонардо ДиКаприо спас тонувшего человека во время отдыха в Карибском море.
Как пишет Daily Mail, ДиКаприо находился на своей яхте в море, когда заметил в воде человека. Потерпевшим оказался 24-летний гражданин Франции, проведший в море более 11 часов и едва не умерший от переохлаждения.
ДиКаприо вытащил несчастного из воды более чем вовремя – на море как раз начинался шторм – после чего отогрел его, накормил и передал спасателям.
Как гражданин Франции оказался в воде недалеко от яхты Леонардо ДиКаприо, не сообщается.
Вестник Кавказа
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