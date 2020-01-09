Спасение утопающих – дело рук Леонардо ДиКаприо

Знаменитый голливудский актер Леонардо ДиКаприо спас тонувшего человека во время отдыха в Карибском море.

Как пишет Daily Mail, ДиКаприо находился на своей яхте в море, когда заметил в воде человека. Потерпевшим оказался 24-летний гражданин Франции, проведший в море более 11 часов и едва не умерший от переохлаждения.

ДиКаприо вытащил несчастного из воды более чем вовремя – на море как раз начинался шторм – после чего отогрел его, накормил и передал спасателям.

Как гражданин Франции оказался в воде недалеко от яхты Леонардо ДиКаприо, не сообщается.