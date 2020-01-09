Эксперт рассказал, почему США не объявили войну Ирану

США на сегодняшний день не заинтересованы и не готовы к вооруженной конфронтации с Ираном, об этом в беседе с корреспондентом " Вестника Кавказа" заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Такими словам эксперт прокомментировал письмо, которое американский постпред при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организациями. В документе, в частности, сообщалось, что Вашингтон готов начать незамедлительные и прямые переговоры с Тегераном.

Оленченко отметил, что крупные конфликты на Ближнем Востоке сейчас не выгодны американскому бизнесу. Кроме того, в ноябре 2020 года в США должны состояться президентские выборы, поэтому Дональд Трамп, намеренный баллотироваться на второй срок, боится крупного внешнеполитического провала.

"Эти два обстоятельства побуждают американцев быть сдержанными. Судя по всему, они погорячились с действиями в отношении (иранского генерала Касема – прим ред) Сулеймани, если можно сказать про преступление "погорячились". В настоящий момент США осознали все последствия и понимают, что дальнейшее движение и эскалация в этом направлении создаст им много политических, экономических и международных трудностей", - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что Вашингтон в сложившейся ситуации будет искать варианты, чтобы успокоить Иран, так как у США на сегодняшний день существуют и другие важные нерешенные проблемы.

"Американцы всячески демонстрируют, что они хотели бы помириться с иранцами. У них своих забот хватает. К уже упомянутым проблемам стоит также добавит Китай, с которым еще не достигнута договоренность о взаимной торговле. Поэтому американцам будоражить Ближний Восток совсем не в интересах", - продолжил эксперт.

Ликвидацию американскими вооруженными силами генерала Сулеймани, которая стала поводом к обострению отношений между США и Ираном, Владимир Оленченко охарактеризовал как "стратегический просчет" Вашингтона.

"Это был стратегический просчет, и его осознание начинает широко распространяться в США. Демократы сразу дали отрицательную оценку. Этому шагу, в стане республиканцев тоже единства нет. Я думаю, что сейчас помимо этих усилий по нормализации, по поиску налаживания диалога и с Ираном, и с Ираком, и с Ливией, и с Сирией, администрация Трампа будет искать виноватого", - полагает Оленченко.

"Поэтому я бы сделал акцент на двух моментах – на том, что американцы сейчас испытывают разочарование и испытывают сожаление в связи с тем, что они совершили. И в этой связи они всячески публично стремятся к установлению каких-то переговорных контактов с заинтересованными сторонами и пытаются к этому привлечь своих союзников. И одновременно с этим, пока это еще не звучало, это мой прогноз, закулисно происходит поиск виноватого, на которого позднее возложат ответственность за просчет с нанесением удара по ведущему военачальнику Ирана", - заключил эксперт.