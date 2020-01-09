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Поклонники порадовали Загитову роскошным подарком (ВИДЕО)

Поклонники порадовали Загитову роскошным подарком (ВИДЕО)
Поклонники порадовали Загитову роскошным подарком (ВИДЕО)

Поклонники олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой сделали ей необычный подарок к окончанию ее выступлений в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

Фанаты подарили фигуристке букет, состоящий из 151 розы.

В сториз, опубликованных в Instagram, девушка запечатлела на фото с роскошным букетом не только себя, но и свою собаку Масару, написав, что теперь цветы под надежной защитой, "но это неточно".

 
 
 
 
 
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Инстаграм (сторис) Алины😍😍😍⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ —————————⠀⠀⠀⠀ #АлинаЗагитова #AlinaZagitova ⠀⠀⠀⠀⠀ #ザギトワ #アリーナザギトワ ⠀⠀ ⠀ ⠀

Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage 💕 (@teamzagitova) 7 Янв 2020 в 2:28 PST

885 просмотров




Вестник Кавказа

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