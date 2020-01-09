Поклонники порадовали Загитову роскошным подарком (ВИДЕО)

Поклонники олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой сделали ей необычный подарок к окончанию ее выступлений в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

Фанаты подарили фигуристке букет, состоящий из 151 розы.

В сториз, опубликованных в Instagram, девушка запечатлела на фото с роскошным букетом не только себя, но и свою собаку Масару, написав, что теперь цветы под надежной защитой, "но это неточно".