Поклонники порадовали Загитову роскошным подарком (ВИДЕО)
Поклонники олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой сделали ей необычный подарок к окончанию ее выступлений в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".
Фанаты подарили фигуристке букет, состоящий из 151 розы.
В сториз, опубликованных в Instagram, девушка запечатлела на фото с роскошным букетом не только себя, но и свою собаку Масару, написав, что теперь цветы под надежной защитой, "но это неточно".
Инстаграм (сторис) Алины😍😍😍⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ —————————⠀⠀⠀⠀ #АлинаЗагитова #AlinaZagitova ⠀⠀⠀⠀⠀ #ザギトワ #アリーナザギトワ ⠀⠀ ⠀ ⠀
Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage 💕 (@teamzagitova) 7 Янв 2020 в 2:28 PST
Вестник Кавказа
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