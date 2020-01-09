Кубанские карпы отказались питаться деньгами

В официальном аккаунте парка "Краснодар" написали объявления с просьбой не вредить карпам в новом водоеме и не ходить по газонам.

26 декабря открылась четвертая очередь парка "Краснодар", в которую вписались пальмы, фонтаны и водоем с декоративных карпов, и у гостей парка уже появилась традиция кидать в бассейн с рыбами монеты.

"Традиция бросать монетку в водоем, чтобы вернуться, очень губительна для рыб. Металлы вредны для живых организмов. Карпов уже меньше, чем было вначале. А ведь не прошло и двух недель", - отметили в публикации, передает портал Юга.ру.

Представители парка попросили пожалеть "красивых рыб" и не бросать монеты "в их жилище".