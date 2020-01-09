Вассерман предупреждал: Киев нашел "российский след" в авиакатастрофе под Тегераном

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что прибывшая этой ночью в Иран украинская госкомиссия по расследованию крушения Boeing-737 под Тегераном уже нашла в авиакатастрофе "российский след".

"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет", - приводит его слова издание "Цензор.НЕТ".

В качестве еще одной версии Данилов назвал взрыв в самолете в результате теракта. "Есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета", - заключил он.

Напомним, что ранее известный публицист и политолог Анатолий Вассерман прогнозировал, что Киев постарается использовать авиакатастрофу в своих интересах, в том числе представить ее как теракт.