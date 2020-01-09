Главная » Новости

Решение принца Гарри о сложении полномочий разочаровало Елизавету II - СМИ

Решение принца Гарри о сложении полномочий разочаровало Елизавету II - СМИ

Британская королева Елизавета II очень разочарована решением своего внука, принца Гарри, и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и жить то в Соединенном Королевстве, то в Северной Америке, не известив заранее об этом Букингемский дворец. Об этом пишет газета The Times.

По ее данным, герцог и герцогиня Сассекские не проконсультировались по этому вопросу ни с королевой, ни с отцом Гарри - наследником престола принцем Уэльским Чарльзом. Также издание обратило внимание на то, что ответное заявление Букингемского дворца оказалось довольно резким.

Кроме того, The Times отмечает, что намерение супругов жить то в Великобритании, то в Северной Америке является беспрецедентным для членов королевской семьи, продолжающих выполнять определенные функции. Они, как правило, связаны с посещением официальных и благотворительных мероприятий.

1010 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!