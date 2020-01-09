Взрыв прогремел в Центробанке России - СМИ

Взрыв газового баллона произошел в офисе Центробанка России в Москве, рассказал информированный источник.

По его данным, ЧП случилось во время ремонтных работ, пишет "Интерфакс". В результате пострадал один человек.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как спасатели заходят в здание на Неглинной улице. По данным издания, один из сотрудников обслуживал холодильники в столовой и нарушил технику безопасности, из-за чего у него в руках взорвался баллон с фреоном; мужчина получил травму руки, его отвезли в больницу.

В ответ запрос РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ сказали, что "информация не соответствует действительности".