Американцев запугали фальшивым призывом в армию

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Американцы в последние несколько дней начали получать фальшивые электронные сообщения о срочном призыве в армию, передает телекомпания CNN.

Авторы фейков требовали от адресатов немедленно прийти на ближайшие "призывные пункты", чтобы отправиться в Иран. В противном случае им угрожали большими штрафами и даже лишением свободы на срок до шести лет.

При этом многие послания были написаны с орфографическими и грамматическими ошибками и ссылались на несуществующих лиц.

Службы безопасности пытаются установить источник сообщений. Сведений о том, что кто-то из жителей США поверил в них и пришел в призывные пункты, нет.

Командование по набору личного состава Армии (Сухопутных войск) США (USAREC) опубликовало на своем сайте предупреждение о том, что такие "повестки" являются поддельными и не имеют никакой силы.

Напомним, обязательный призыв в армию был отменен в Америке в 1973 году после войны во Вьетнаме.