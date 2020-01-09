Роскосмос будет мониторить ситуацию в Иране

В Иране будет проведена спутниковая съемка внутренней территории Ирана, который в ночь на 8 января нанес ракетный удар по использующимся американскими военными двум объектам в Ираке, а также на территории которого упал украинский самолет, - сообщили в Госкорпорацит "Роскосмос".

В рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру пройдет космическая съемка для мониторинга обстановки в Иране и места падения самолета, - Как сообщает сайт "Роскосмоса", передает РИА Новости.