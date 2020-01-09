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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поучаствуют в концерте "Хибла Герзмава и друзья"

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поучаствуют в концерте &quot;Хибла Герзмава и друзья&quot;

Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов станут гостями концерта "Хибла Герзмава и друзья", который пройдет в Москве.

Большой юбилейный вечер состоится в Государственном Кремлевском дворце 19 января, он начнется в 19:00.

Также в концерте примут участие Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Дмитрий Ульянов, Игорь Головатенко, Чулпан Хаматова, Сергей Накаряков и многие другие известные музыканты и артисты, сообщается на сайте Кремлевского дворца.

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