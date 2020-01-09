В Минкавказа России назвали достойными результаты курортного сбора

Эксперимент по курортному сбору в регионах России показал хороший результат, а общая сумма собранных средств составила более 864 млн рублей, - сообщили в министерстве РФ по делам Северного Кавказа.

"Первые два года реализации эксперимента по курортному сбору показали хороший результат: средства идут на благоустройство курортной инфраструктуры, регионы оценивают его положительно. Наверняка есть позиции за и против, но мы считаем, что эксперимент показывает достойные результаты", - отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

Здравницы Кубани за два года собрали 334,3 млн рублей, Ставрополья – 461,7 млн рублей, Алтая – 68,3 млн рублей, на которые уже проведены работы, направленные на сохранение, восстановление и развитие курортов, - отметили в министерстве.

Так, в Железноводске отремонтирован терренкур от санатория "Горный воздух" до курортного лечебного парка, в Пятигорске благоустройстроен парк "Цветник", в Ессентуках - партерная группа у парка "Курортный", а в городе Белокуриха благоустроили леса, прилагающиеся к курортной зоне, - уточнили в министерстве.

Очень многое сделано в Сочи: здесь установлены беседки, лавочки, туалетные модули, фотоконструкции на набережных, а в Горячем Ключе и в Небугском сельском поселении благоустроены парковые зоны, - отметили в министерстве.