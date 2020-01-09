Первоцветы расцвели в Санкт-Петербурге

Необычно теплая погода в прошлом и начале текущего месяца в Санкт-Петербурге заставила расцвести некоторые растения-первоцветы, об этом рассказала ведущий агроном отдела древесных растений Ботанического института имени Комарова РАН (БИН РАН) Александра Волчанская.

Перед Новым годом жители города начали публиковать в соцсетях фото весенних цветов: между корпусами Ботанического сада Петра Великого они нашли зимний весенник с цветами желтого цвета, а в пригородном Ломоносове - примулу (фиолетовые цветы). Обычно эти растения начинают цвести в апреле.

"Действительно, у нас зацветают первоцветы, поскольку период биологического покоя у них кратковременный, а период вынужденного покоя в условиях низкой температуры не наступил, потому что погода фактически осенняя", - приводит слова Волчанской РИА Новости.

Ведущий агроном уточнила, что текущая зима, когда временами температура воздуха даже ночью не падает ниже нуля градусов, стала типичной за последние годы, и в целом в XXI веке еще ни разу не было "ни аномально холодной зимы, ни просто холодной".

Сегодня днем в Северном столице ожидается около 3-4 градусов тепла.