Народные избранники Армении праздновали Новый год "на свои" - СМИ

Корреспонденты армянской газеты "Жоховурд" выяснили, как представители разных политических сил Армении отпраздновали Новый год, и чтобы узнать, кто и как за это платил, газета направила запросы политическим партиям.

Выяснилось, что парламентское большинство, фракция "Мой шаг", провела свой банкет в ресторане "Лианна", который принадлежит одному из их депутатов этой фракции – Нареку Мкртчяну. Каждый платил за свое место примерно по 11 тыс драмов (чуть больше $20) сам, - передает Sputnik Армения.

Представители партии "Процветающая Армения" (ППА) собрались в ресторане "Фараон" лидера партии Гагика Царукяна, но о деньгах в партии говорить отказались: вероятно, всех угощал Царукян. Представители АРФ "Дашнакцутюн" тоже собрались в "Фараоне", но тут каждый платил за себя по 10-12 тыс драмов.

"Просвещенная Армения" гуляла в ресторане "Венеция": здесь собрались депутаты и их помощники. Каждый из депутатов заплатил по 50 тыс драмов – за себя и своих помощников.

Некогда правящая, а теперь оппозиционная Республиканская партия Армении (РПА), по данным издания, собралась в ресторане "Арснакар", принадлежащем бывшему депутату от партии Рубену Айрапетяну. Сюда приехал и лидер РПА Серж Саргсян, а всего собралось около 800 человек. О том, за чей счет гуляли партийцы, газета умалчивает.