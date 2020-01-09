Иностранные компании впервые допустят к разведке и добыче нефти в Китае

Китай впервые разрешит иностранным компаниям самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов КНР.

В ведомстве заявили, что с 1 мая нынешнего года зарегистрированные в Китае иностранные фирмы с чистыми активами не менее 300 млн юаней ($43 млн) получат возможность самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа.

Раньше международные компании могли проводить такие работы только в составе совместных предприятий или в сотрудничестве с китайскими компаниями, прежде всего с государственными, такими как CNPC, Sinopec или их "дочками", напоминает РИА Новости.

Также КНР допустит к разведке и добыче энергоресурсов национальные компании с аналогичным размером активов.

Разрешения будут выдавать на пять лет с возможностью пролонгации еще на пять лет.