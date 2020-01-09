Махмуд-Али Калиматов взлетел в рейтинге Telegram-популярности

Фонд "Петербургская политика" и экспертная сеть "Давыдов.Индекс" опубликовали рейтинг Telegram-популярности российских губернаторов в первую неделю 2020 года. Согласно предоставленной ими статистике, упоминаемость в Telegram-каналах большинства глав субъектов Северного Кавказа в новогодние праздники росла.

Наибольшего результата в росте Telegram-популярности добился глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: он упоминался на различных каналах за 1-7 января 78 раз, поднявшись с 29-го места в общероссийском рейтинге на 14-е.

При этом наибольшую динамику показал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов: хотя его упоминали на каналах в Telegram в течение недели всего 40 раз, это помогло ему подняться с 71-го места на 36-е.

Также выросли глава Дагестана Владимир Васильев (62 упоминания, рост с 45 места до 22-го), глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (47 упоминаний, рост с 38-го места до 28-го) и Казбек Коков (17 упоминаний, рост с 83-го места до 69-го).

Иную динамику показали рейтинги лишь двух северокавказских руководителей. Глава Чечни Рамзан Кадыров по-прежнему второй по стране глава субъекта после мэра Москвы Сергея Собянина (618 упоминаний), а губернатор Ставрополья Владимир Васильев упоминался на каналах реже – всего 34 раза, спустившись с 25-го места на 43-е.

На последнем месте всероссийского рейтинга находится губернатор Калужской области Анатолий Артамонов – его в Telegrame за январские праздники упомянули лишь 3 раза.