Boeing777 не долетел из Москвы до Тель-Авива

Лайнер Boeing777 был вынужден вернуться в Москву из-за технических неполадок. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, самолет направлялся в столицу Израиля Тель-Авив, но в итоге сел в аэропорту Шереметьево "из-за срабатывания датчика топливной системы",пишет РИА Новости.

Посадка состоялась в штатном режиме, никто не пострадал.

По данным сервиса Flight Radar, рейс SU502 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево в 9.10 мск, однако в районе Каширы развернулся и направился обратно в аэропорт вылета.