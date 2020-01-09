Главная » Новости

Boeing777 не долетел из Москвы до Тель-Авива

Boeing777 не долетел из Москвы до Тель-Авива

Лайнер Boeing777 был вынужден вернуться в Москву из-за технических неполадок. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, самолет направлялся в столицу Израиля Тель-Авив, но в итоге сел в аэропорту Шереметьево "из-за срабатывания датчика топливной системы",пишет РИА Новости.

Посадка состоялась в штатном режиме, никто не пострадал.

По данным сервиса Flight Radar, рейс SU502 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево в 9.10 мск, однако в районе Каширы развернулся и направился обратно в аэропорт вылета.

645 просмотров




Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!