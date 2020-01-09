Boeing777 не долетел из Москвы до Тель-Авива
Лайнер Boeing777 был вынужден вернуться в Москву из-за технических неполадок. Об этом рассказал представитель экстренных служб.
По его словам, самолет направлялся в столицу Израиля Тель-Авив, но в итоге сел в аэропорту Шереметьево "из-за срабатывания датчика топливной системы",пишет РИА Новости.
Посадка состоялась в штатном режиме, никто не пострадал.
По данным сервиса Flight Radar, рейс SU502 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево в 9.10 мск, однако в районе Каширы развернулся и направился обратно в аэропорт вылета.
Вестник Кавказа
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